Популярная украинская исполнительница MARUV разоткровенничалась и рассказала о том, где познакомилась с мужем, а также о планах на детей

Как сообщает Politeka, об этом она рассказала в интервью «Светской жизни».

Так, девушка познакомилась с мужем в стриптиз-клубе.

«У нас есть общий друг. Он там работал кальянщиком и он сказал мне: "Что ты такая одинокая? Тебе нужно уже парня найти! У меня есть хороший кандидат – два метра ростом, баскетболист". И вот он приходит и поскольку это стриптиз-клуб, начал с неуместных шуток. Но я его сразу поставила на место», - отметила она.

После этого, утверждает MARUV, пара начала общаться.

«Где-то год мы общались. И было так, что я сама ему звонила и приглашала выпить кофе, а он говорил: "Да нет, я очень занят". Но я мадам настойчивость», - подчеркнула она.

В то же время исполнительница рассказала, что пока они детей не планируют.

«Я получила свободу. Я могу полететь куда захочу, я могу купить почти все, что захочу. Мы с мужем этим еще не наигрались. Я думаю, что надо заводить детей тогда, когда ты сам становишься чуточку взрослее, а сейчас я сама еще ребенок. Поэтому в ближайшее время – нет, но мы не собираемся сильно откладывать это событие», - уточнил он.

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В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.

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