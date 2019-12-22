Топ-модель Белла Хадид не устает демонстрировать соблазнительные снимки в сети

Успешная американская модель, которую ко всему прочему назвали самой красивой девушкой планеты, снялась в рекламной фотосессии для новой линейки купальников известного бренда CalvinKlein, пишет Politeka.net

Новые фотографии, на которых Белла позирует в черном купальнике она выложила в своем микроблоге в Instagram.

Сейчас Белла Хадид является одной из самых востребованных моделей. Она снимается в рекламных кампаниях, сотрудничает с лучшими брендами, и настоящая звезда в Instagram.

Ранее мы писали, что Белла опубликовала в своем Instagram несколько фото с показа, где она демонстрирует восточный образ.

Она надела желтый комплект, в который входят кружевные трусики и лиф-корсет, расшитый камнями. Образ модели дополняют высокие кружевные чулки и накидка такого же оттенка.

На руках, талии и в волосах красуются многочисленные золотистые украшения. Соблазнительную нотку образу придают также выпущенные завитки волос и макияж в восточном стиле с акцентом на глаза со стрелками и вытянутыми к вискам уголками.

Также мы писали, модель позировала в черном костюме на пожарной лестнице. Но как можно заметить, наряд Беллы отличается особыми деталями, такими как пирсинг на груди и в пупке.

Такой необычный образ молодой модели пришелся по душе ее поклонникам. Они оценили ее пост почти миллионом лайков за два дня.

Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.