Бывшая участница группы "Nikita", Анастасия Кумейко (Dj Nana), поразила фото, которое она разместила в Инстаграм 

Украинская артистка предстала в облегающем спортивном костюме во время соотвествующих занятий, пишет Рoliteka.net. Образ девушки завершают простая прическа в виде высокого пучка и различные аксессуары. 

Звезда продемонстировала удивительную растяжку, стоя закинув ногу за спину. Артистка выгнулась, удерживая конечность руками. Так и хочется сказать: "Ого, какая способность!".

"До НГ вот столько дней.... даже не собираюсь начинать что-то «успеть сделать» 🧘🏻‍♀️", - написала Анастасия. 

Почти за 25 минут пост собрал более 400 лайков. 

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Ранее мы писали, что бывшая участница группы "Nikita" предстала в прозрачном платье телесного оттенка. Наряд идеально подчеркнул изгибы звезды. 

Экс-Nikita томно опустила глаза, приложив руку к бедру. В посте звезда процитировала песню группы "Сплин". Публикация артистки собрала массу комментариев. Пользователи сети восхитились фигурой звезды. 

Напомним, DJ NANA, показала новый жаркий образ. Настя позировала в латексном костюме и фуражке с козырьком. Она присела на колени и раздвинула ноги. На фото можно заметить нижнее белье, которое Кумейко засветила.

"Слон", - подписала смайликом фото Анастасия. 

Фанаты оставили сотни лайков под снимком и несколько комментариев в виде смайликов. 

Ранее сообщалось, что Кумейко на коврике показала, как она разминает свои косточки. Для этого девушка надела спортивную одежду.

Фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Красивая бесподобно!!!!! Тело, орешек, растяжка , вся. Спасибо огромное за такое фото и такие слова!!!!!", "Немедленно надо тебя накормить", "Почему я смотрю на это фото уже больше минуты...", "Моя красотка".

Напомним также, что Анастасия Кумейко похвасталась идеальными ножками на новом снимке. 

Артистка на фото расположилась в большом декоративном плетенном кресле. Анастасия в этот раз была в сапогах до колен, шортах и кофте. Певица заняла довольно пикантную позу раздвинув ноги.

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