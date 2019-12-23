Бывшая участница группы "Nikita", Анастасия Кумейко (Dj Nana), поразила фото, которое она разместила в Инстаграм
Украинская артистка предстала в облегающем спортивном костюме во время соотвествующих занятий, пишет Рoliteka.net. Образ девушки завершают простая прическа в виде высокого пучка и различные аксессуары.
Звезда продемонстировала удивительную растяжку, стоя закинув ногу за спину. Артистка выгнулась, удерживая конечность руками. Так и хочется сказать: "Ого, какая способность!".
"До НГ вот столько дней.... даже не собираюсь начинать что-то «успеть сделать» 🧘🏻♀️", - написала Анастасия.
Почти за 25 минут пост собрал более 400 лайков.
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Ранее мы писали, что бывшая участница группы "Nikita" предстала в прозрачном платье телесного оттенка. Наряд идеально подчеркнул изгибы звезды.
Экс-Nikita томно опустила глаза, приложив руку к бедру. В посте звезда процитировала песню группы "Сплин". Публикация артистки собрала массу комментариев. Пользователи сети восхитились фигурой звезды.
Напомним, DJ NANA, показала новый жаркий образ. Настя позировала в латексном костюме и фуражке с козырьком. Она присела на колени и раздвинула ноги. На фото можно заметить нижнее белье, которое Кумейко засветила.
"Слон", - подписала смайликом фото Анастасия.
Фанаты оставили сотни лайков под снимком и несколько комментариев в виде смайликов.
Ранее сообщалось, что Кумейко на коврике показала, как она разминает свои косточки. Для этого девушка надела спортивную одежду.
Фанаты успели оставить несколько комментариев:
"Красивая бесподобно!!!!! Тело, орешек, растяжка , вся. Спасибо огромное за такое фото и такие слова!!!!!", "Немедленно надо тебя накормить", "Почему я смотрю на это фото уже больше минуты...", "Моя красотка".
Напомним также, что Анастасия Кумейко похвасталась идеальными ножками на новом снимке.
Артистка на фото расположилась в большом декоративном плетенном кресле. Анастасия в этот раз была в сапогах до колен, шортах и кофте. Певица заняла довольно пикантную позу раздвинув ноги.
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