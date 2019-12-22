Телеведущий Даниэль Салем рассказал, как жена относилась к засекречиванию его семейного положения в "Танцах"
Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".
Как известно, он с первых же выпусков получил статус секс-символа нового сезона "Танцев со звездами". Судья Екатерина Кухар не прекращала повторять, что Даниэль Салем достойно заменил грузина Иракли Макацарию и пленил сердца тысяч украинок.
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Телеведущий рассказал, как это восприняла его жена.
"Если это необходимо для шоу-бизнеса, то пусть", – заявил Даниэль Салем.
Только в четвертом прямом эфире зрители узнали, что телеведущий – образцовый семьянин. Он уже несколько лет счастливо женат и воспитывает дочь. Это настолько поразило поклонников шоу, что они даже сомневались в правдивости брака.
"Да, я помню когда во время четвертого эфира мне сделали сюрприз и пригласили в зрительный зал мою жену. Некоторые говорили: "Как? Он женат? Нет, этого не может быть, это подставная женщина,"– поделился он.
Также телеведущий рассказал, что каждый раз, когда возращается со съемок в Киеве в родную Одессу, то первым делом готовит для своей семьи вкусный завтрак:
"Я очень люблю готовить и когда я дома, то обязательно делаю на завтрак пышный омлет с сыром и соусом гуакомоле. Моя дочка его просто обожает".
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