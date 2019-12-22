Телеведущий Даниэль Салем рассказал, как жена относилась к засекречиванию его семейного положения в "Танцах"

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".



"Если это необходимо для шоу-бизнеса, то пусть", – заявил Даниэль Салем.

Только в четвертом прямом эфире зрители узнали, что телеведущий – образцовый семьянин. Он уже несколько лет счастливо женат и воспитывает дочь. Это настолько поразило поклонников шоу, что они даже сомневались в правдивости брака.

"Да, я помню когда во время четвертого эфира мне сделали сюрприз и пригласили в зрительный зал мою жену. Некоторые говорили: "Как? Он женат? Нет, этого не может быть, это подставная женщина,"– поделился он.







