Телеведущий Даниэль Салем рассказал, как жена относилась к засекречиванию его семейного положения в "Танцах"

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Как известно, он с первых же выпусков получил статус секс-символа нового сезона "Танцев со звездами". Судья Екатерина Кухар не прекращала повторять, что Даниэль Салем достойно заменил грузина Иракли Макацарию и пленил сердца тысяч украинок. 

Популярные статьи сейчас

Королева поразила вульгарной выходкой, камеры все сняли: "Зачем же в рот пихать?"

Меладзе устроил интимные игры с Брежневой при ребенке, кадры облетели сеть: ни капли стыда

Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы: "Здесь грудь нужна!"

Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Показать еще

Телеведущий рассказал, как это восприняла его жена.

"Если это необходимо для шоу-бизнеса, то пусть", – заявил Даниэль Салем.

Только в четвертом прямом эфире зрители узнали, что телеведущий – образцовый семьянин. Он уже несколько лет счастливо женат и воспитывает дочь. Это настолько поразило поклонников шоу, что они даже сомневались в правдивости брака.

"Да, я помню когда во время четвертого эфира мне сделали сюрприз и пригласили в зрительный зал мою жену. Некоторые говорили: "Как? Он женат? Нет, этого не может быть, это подставная женщина,"– поделился он.

Также телеведущий рассказал, что каждый раз, когда возращается со съемок в Киеве в родную Одессу, то первым делом готовит для своей семьи вкусный завтрак:

"Я очень люблю готовить и когда я дома, то обязательно делаю на завтрак пышный омлет с сыром и соусом гуакомоле. Моя дочка его просто обожает".