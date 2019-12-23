2019 год запомнился громкими свадьбами знаменитостей

Много звезд решили узаконить свои отношения, но можно вспомнить некоторые из них.

Так, сыграла свадьбу дочь актера Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, с Крисом Праттом. Девушка появилась в платье от Джорджио Армани.

Также стали семьей певец Джастин Бибер и Хейли Болдуин. Пара обменялась клятвами в городе Блаффтон в Южной Каролине, пишет nua.in.ua.

Модель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц отпраздновали свадьбу в Италии на яхте Christina O.

Также актриса Дженнифер Лоуренс и Кук Марони торжественно поженились в особняке Belcourt Castle в Ньюпорте.

Также вышла замуж звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер с Джо Джонасом. Молодожены отправились с друзьями в Париж.

Напомним, внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, обладает прекрасной физической формой.

Джозеф не скрывает, что стремится быть похожим на знаменитого отца-культуриста и обладателя самого престижного для любого бодибилдера титула "Мистер Олимпия". Парень регулярно хвастается фигурой.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер собрался продать свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз. О намерениях переселиться с новоиспеченной невестой в новый дом он сообщил в Instagram.

Так, на своей странице канадский певец Бибер опубликовал фотографии своего дома за $8,5 млн. В него певец переехал в июле в этом году. Сейчас он живет в нем со своей молодой женой моделью Хейли Болдуин-Бибер и домашними питомцами – собачкой мелкой породы и двумя саванскими кошками.

Ранее мы писали, что 46-летняя немка Хайди Клум снова удивила своих поклонников.

Легендарная манекенщица показала профессиональный кадр, где она красуется в корсетной формы наряде. Вероятно платье, которое состоит из разных текстур тканей и материалов - безупречно смотрелось на стройной артистке.

Модель позировала лежа, у нее на лице виден яркий макияж, артистка приоткрыла рот и призывно смотрит прямо в объектив камеры.

Напомним также, что Дженнифер Лоуренс — просто чемпионка по грандиозным падениям на светских мероприятиях.

Напомним, эффектная Хайди Клум показала фигуру в кожаном корсете: «невозможно устоять»

Как ранее сообщала Politeka, Джастин Бибер показал свои роскошные «хоромы»: «такие только в сказках можно увидеть»

Также Politeka информировала, что самая востребованная голливудская актриса Лоуренс тайно вышла замуж: «присутствовало только двое»