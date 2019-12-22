Алена Омович поразила личными кадрами с отдыха

Модель решила продемострировать свою фигуру в публичном месте, где полно детей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram манекенщицы.

На новых опубликованных снимках знаменитость предстала в обтягивающем наряде – белом и по текстуре, подходящем к сезону наряде, что удивительно – звезда сети большая любительница выйти в зиму в одних джинсовых шортиках и шелковой майке под верхней одеждой.

Фотокарточка является предметом демонстрации выдающихся форм так называемой Insta-модели – ее грудь, которая вероятно, не является натуральной и более походит даже не на анатомической формы импланты, а более на идеальной формы круг, буквально выпирает из-под белоснежного наряда в облипку:

«1 или 2?😈

Как по мне, так оба 😍

Кстати, я обожаю кататься на коньках и роликах. Но после того, как сделала нос и грудь боюсь упасть и все похе*ить😂👋Хотя знаю, что при таком падении вряд ли что-то повредится

Бесшовный комбез как у Кайли Дженнер от моего любимого...», - пишет украинка, отчаянно жаждущая славы фигуристой армянки-американки Ким Кардашьян.

Кроме того, виднеется на фото и «аппетитная» пятая точка артистки, видны также ее безупречная тоненькая талия, «идеальное и модное» лицо – пухлые губы, аккуратный ровный носик ну и так далее «по списку».

Поклонников совершенно не заботит тот факт, что Алена Омович прибегала к услугам пластических хирургов, они называют девушку «совершенством», «красавицей от природы» и невероятно привлекательной особой.

Ранее мы рассказывали о том, что девушка поделилась откровенным фото из Парижа, куда летала вместа с любимым мужчиной. На балконе на фоне Эйфелевой башни девушка позировала в черном прозрачном белье, которое совершенно ничего не скрывало.

Некоторые подписчики осуждают девушку за увлечение откровенными фото, а также тем, что она изменила формы с помощью пластических операций, однако она предпочитает не обращать внимания на злопыхателей и наслаждается молодостью и красотой.

Свой 25-й день рождения Алена отметила в столице Франции, получив огромный букет красных роз.

Мы также рассказывали, что украинская Кардашьян поразила поклонников огромной грудью и тонкой талией. Девушка опубликовала фотографию, на которой позирует в телесном комбинезоне.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.