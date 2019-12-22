Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая Nikita, а сейчас DJ NANA, показала фото без одежды

Анастасия на снимке оказалась совсем без одежды. Она прикрыла руками грудь, а ладошки приложила к голове. Видно, что у Кумейко влажное тело. Глаза прикрыты волосами. Образ дополнен розой во рту. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Анастасии, Насти, Настеньки. Сегодня наш день. День Ангела! Всех Анастасий я поздравляю, а всем остальным напоминаю, что нужно нас поздравить и передать другим, чтобы поздравляли нас. Котики, ну вы поняли", - написала девушка под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"С праздником", "Горячая", "Моя графиня Анастасия", "Сегодня день Анны".

Ранее мыы сообщали, что Настя в этот раз показалась в латексном костюме и фуражке с козырьком. Она присела на колени и раздвинула ноги. На фото можно заметить нижнее белье, которое Кумейко засветила.

"Слон", - подписала смайликом фото Анастасия.

Фанаты оставили сотни лайков под снимком и несколько комментариев в виде смайликов.

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, экс-Nikita, а сейчас Dj, похвасталась своей растяжкой.

На фото Анастасия демонстрирует на коврике, как она разминает свои косточки. Для этого Кумейко надела спортивную одежду.

На втором фото Кумейко уже в воздушном шпагате и держит ногу рукой.

"За секунду до падения. Держалась, чем могла", - подписала фото Анастасия.

Фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Красивая бесподобно!!!!! Тело, орешек, растяжка , вся. Спасибо огромное за такое фото и такие слова!!!!!", "Немедленно надо тебя накормить", "Почему я смотрю на это фото уже больше минуты...", "Моя красотка".

Напомним, экс-Nikita расставила ноги и показала свою гордость в пикантной позе

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