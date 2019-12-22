Кончита Вурст не перестает эпатировать публику

Австрийский певец Том Нойвирт, который более известен широкой публике под сценическим именем Кончита Вурст, показал себя во всей красе. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

На новом опубликованном снимке звезда-трансгендер позирует в вечернем платье - линия декольте - вне всякой критики, потому половина тела артиста открыта.

Более того, Кончита Вурст снова сменила имидж: помимо демонстрации фигуры в бархатном наряде цвета бордо, артист также обрил голову, и теперь на месте некогда "пышных кос" - типичная мужская лысина.

Артист в который раз привлекает внимание к своей персоне посредством эпатажа – на новых фото он показал, как снялся в гламурной фотосессии.

Ранее сообщалось, Кончита Вурст намерена сниматься в новом американском телешоу. Об этом в своем микроблоге в Инстаграм рассказала бывшая немецкая супермодель Хайди Клум, которая также как и Вурст, приглашена в шоу Queen of Drags в качестве ведущей. Замкнет эту звездную троицу фронтмен Tokyo Hotel Билл Каулитц.

Клум поделилась снимком, где они все втроем, и подписала, что с нетерпением ждет начала съемок – «чтобы хорошо провести время».

Судя по названию нового шоу — Queen of Drags (происходит от фразы drag queen – артист мужского пола, изображающий на сцене женщину) – оно будет касаться мира трансвеститов.

До этого мы сообщали, что Кончита Вурст «умерла». Том Нойвирт, победивший на Евровидении в 2014 году, позднее заявил, что следует идти дальше, и Кончита должна исчезнуть.

После этого, судя по Инстаграму «звезды», Нойвирт решил кардинально поменять имидж. Он стал все чаще выкладывать фото с традиционной мужской короткой стрижкой и в более приемлемой одежде – без излишнего гламура. В результате, Нойвирт заметно стал более мужественным.