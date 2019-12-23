Сериал "Друзья" мог потерять популярность из-за голливудской звезды Дженнифер Энистон

Об этом пишет Стархит.

Несмотря на то, что сериал "Друзья" был снят в 90-ых годах, он до сих пор популярен среди зрителей.

А самой популярной героиней все еще считают Рэйчел, которую сыграла известная Дженнифер Энистон. Но этого могло не произойти, поскольку звезда Голливуда хотела уйти навсегда из сериала.

Как известно, в то время Дженнифер Энистон была задействована в другом телепроекте «Выкарабкивающийся», а съемки в комедийном ситкоме вызывали у нее сомнения, поэтому она хотела отказаться от контракта.

И тогда руководство телеканала NBC, на котором выходили "Друзья" пошли на очень рисковый шаг: они решили параллельно снимать другой сериал, чтобы доказать, что могут получить весьма высокие рейтинги. Именно это и заставило Энистон передумать.

И после съемок в "Друзьях" Дженнифер Энистон стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Ранее мы сообщали о том, что звезда Голливуда Дженнифер Энистон удивила поклонников откровенной фотосессией. В частности, актриса снялась для журнала Marie Claire и дала достаточно откровенное интервью.

Во время фотосессии актриса примерила подчеркавающие ее женственность элегантные платья. Номер журнала появится в продаже в начале следующего месяца, в сети же появились первые снимки и фрагменты из откровенного интервью.

«Мне невероятно повезло, что я стала частью этого. Это один из самых красивых драгоценных камней, который я могла получить», – откровенно призналась голливудская звезда.

Она также рассказала, что в свободное от съемок время встречается со своими подругами по сериалу «Друзья» Кортни Кокс и Лизой Кудроу, продолжая наслаждаться жизнью.

Только им Дженнифер Энистон с легкостью рассказывает о личной жизни, в то время как для журналистов подготовила двусмысленный ответ на вопрос о новом бойфренде.

"Возможно, я встречаюсь кое с кем. Но может быть, что и нет… Скажу одно: я считаю любовь прекрасным чувством и всегда буду в него верить", - добавила актриса.

Кроме этого, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Также напомним, что Дженнифер Энистон боится, что Джастин Теру может рассказать журналистам подробности их брака

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.