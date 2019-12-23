Известная российская певица Татьяна Котова, которая была участницей украинской группы ВИА Гра похвасталась новым снимком, который никого не смог оставить равнодушным

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку в Инстаграм знаменитости.

На фото певица засветила идеальную фигуру в белом топе и трусиках, а сверху она набросила на плечи джинсовую курточку. Котова не смотрит в кадр, а лишь мило улыбается.

«Как обычно, в конце года все подводят итоги. А я хочу просто пожелать, чтобы каждая из нас могла танцевать на Мальдивах, в окружении хороших подруг», - пожелала своим фанатам Котова.

Поклонники восхитились пожеланиями артистки и забросали ее ответными поздравлениями в комментариях под фото:

«Даешь всем такую бомбическую фигуру!», «Спасибо большое 😊 И вам счастливых праздников 😘 И пусть все ваши мечты не перестают исполняться!❤️», «Это же идеально Есть мандарины с подругами и танцевать на Мальдивах 😂👌🏽🔥 Дождалась я это фото наконец 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💪🏼🌹❤️ Уууух! 🤪 Идеальная, горячая Танюша 🙃😘», «Ох, как будет здорово, если мечты сбудутся🖤», - пишут в комментариях.

Ранее Татьяна Котова показала женщинам, как одеваться - при этом едва ли каждая сможет выглядеть так эффектно, как сама артистка.

На новом опубликованном видео, девушка игриво и непринужденно сменяет наряды один за другим и широко улыбается:

«Прямо из офиса на новогодний корпоратив без подготовки? Ну уж нет, я подготовила идеи на всякий случай😉💕

Сдержанные и праздничные образы с джинсовой блузкой…», - подписала видеоряд артистка.

На кадрах знаменитость засветила свои аппетитные формы - бедра и грудь в частности, а также стройные ножки. Фанаты уже так привыкли к откровенным публикациям певицы, что стали писать краткие и похожие на свои предыдущие комментарии - но в основном речь все так же идет о невероятной привлекательности Татьяны Котовой.

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