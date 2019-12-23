Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в обычной уличной одежде.

Так, певица позировала в утепленной дубленке, джинсах бойфрендах, массивных ботинках и шапке. В целом образ оказался совершенно непохож на тот, который демонстрирует Каролина в Инстаграм. Обычно звезда предпочитает блестящие наряды с огромными разрезами или же молодежный стиль, под стать образу своего молодого возлюбленного – Егора-Глеба.

Поклонники принялись сразу же комментировать новый пост в Инстаграме певицы:

«И вам хорошего дня ♥️😘», «Добротная !», «Взаимно❤️Отличного настроения!❤️😗», «Спасибо и Вам всего хорошего!😍», «Привет золушка», «Красоточка)», «О , вы до сих пор в Турции», «И тебе прекрасного настроения», «Прекрасного дня тебя 👍супер певица💖», «Каролина ,вы безупречная 😻», «Красотка !Взаимно 😘 море улыбок вам сегодня и радости❤️❤️❤️».

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты. Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками:

«Это действительно моя первая за всю творческую жизнь и, будем думать, последняя отмена концерта. Тогда перед вылетом в Санкт-Петербург я почувствовала себя очень плохо. Не очень хотела бы распространяться на эту тему, но у меня были проблемы с почками. Сейчас, слава Богу, все в норме», - заявляла Ани Лорак.

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