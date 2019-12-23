Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в разделе Стори часть тренировки. Как известно, артистка несмотря на плотный график, активно занимается собой и не забывает о своих тренировках.

Светлана уже не раз демонстрировала мастерство гимнастики и удивляла «стальным» прессом. После рождения двух деток певица не только в отменной форме, но ещё и намеревается её улучшать. Отметим, поскольку кадры представлены в специальном разделе в Инстаграм, поклонники не смогли прокомментировать фото и видео Лободы.

Также артистка удивила пользователей необычными кадрами с улицы. Звезда позировала возле тематического арт-объекта в дерзком виде – Светлана показала воздушный шпагат, прикрыв лицо. Сама звезда выглядела достаточно стильно и приметно.

«В честь выхода моего альбома «SOLD OUT» установлен арт-объект в самом центре Москвы — парке искусств «Музеон». Снимай фото и выкладывай с хештегом #SOLDOUTнаМузыке Успей до 24 декабря! Геолокация отмечена над фото 📍», – пишет Лобода под постом в Инстаграм.

Поклонники не были равнодушны и тут же прокомментировали увиденное:

«Огоо круто👍», «Круто🔥🔥🔥», «Стойте там так на месте! Я щас приду😂🤞🏻», «а можно после 24 я заберу себе домой?», «Гимнасты покинули чат*», «Яндекс музыка молодцы 😎», «Ваууу😻», «Вот это шпагат,Светлана Сергеевна😱вот это фотооооооо😍😍😍😍», «Просто круто👍👍👍», «Света, бомба», «А можно сфотошопить?))) а то я Оооочень далеко нахожусь!😘😘😘».

Также в разделе Стори яркое видео с концерта, на котором зажигала. При этом артистка позировала в тонком черном комбинезоне из блесток, подчеркнувшим ее фигуру. Под верхней накидкой – красным жакетом звезды видна ее точеная талия, а также и то, что она позирует без белья из-за столь смелого наряда.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.