Принц Гарри и его жена Меган Маркл раскрыли планы, где будут проводить свой зимний отпуск

Согласно официальной информации, которую обнародовал пресс-секретарь, герцог и герцогиня Сассекские решили провести время в Канаде, где Маркл жила во время съемок в сериале "Форс-мажоры".

"Решение обосноваться в Канаде отражает важность этой страны Содружества для них обоих. Герцог Сассекский был частым гостем в Канаде на протяжении многих лет. Страна также была домом для герцогини в течение семи лет, прежде чем она стала членом королевской семьи. Они хотят разделить дружелюбие канадского народа и красоту местного ландшафта со своим маленьким сыном", - рассказал их предстваитель.

Ранее и мы рассказывали, что герцоги Сассекские не хотят праздновать Рождество с королевой Елизаветой ІІ.

Как оказалось, Меган Маркл устала терпеть травлю, которая на нее давно обрушилась.

Такэе мы писали, 74-летний певец Род Стюарт выразил негодование, что Меган и Гарри планируют отпраздновать Рождество вдали от королевы.

По его словам, таким образом пара показала, что не уважает королеву. Стюарт уверен - герцоги могли проявить почтение не к статусу монархини, а к возрасту ведь ей уже 93 года. Как отметил артист, кто знает, сколько Елизавете осталось на этом свете.

Рокер на своем примере рассказал, что бросает все дела и встречает Рождество с родителями, ведь он не знает, сколько они будут вместе в этом мире.

А, что касается, матери Меган, то у герцогов Сассекских впереди много лет, чтобы с ними праздновать.

К мнению Стюарта присоединился телеведущий Пирс Морган, который считает, что принц и бывшая актриса оскорбляют британцев.

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