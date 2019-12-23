Женщина решила как можно дольше оставаться молодой и для этого нырнула в почти ледяную воду

Кроме омоложения, певица Татьяна Решетняк умело и как бы невзначай показала свои пикантные части тела публике

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

Так на новых опубликованных кадрах из так называемых сторbз, звезда сцены TAYANNA плавает в реке абсолютная голая. Все бы ничего, но на улице был чуть ли не мороз, а женщина плыла спокойно, как будто июль месяц на улице.

Звездная красавица большая поклонница здорового образа жизни, что ж, ее совершенная стройная фигура, которую видно в воде, яркий тому пример.

Напомним, бывшая жена нового бойфренда Ани Лорак поделилась новыми подробностями о нерадивом экс-супруге.

Вскоре после своего скандального развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу известная украинская певица Ани Лорак решилась показать поклонникам своего нового избранника. Им оказался 26-летний продюсер лейбла Black Star Егор Глеб.

Как выяснилось, до романа с Лорак Глеб был женат на другой украинской певице – TAYANNA (Татьяне Решетняк). Интересно, что когда-то она была бэк-вокалисткой Ани Лорак и даже писала для нее песни.

На фоне новостей о новом романе Лорак начала всплывать грязная правда о прошлых отношениях ее нового бойфренда. В частности, стало известно, что он изменял Татьяне и даже поднимал на нее руку.

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