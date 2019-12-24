Коллега Евгения Петросяна растерялась, когда узнала о его свадьбе с молодой любовницей

Об этом пишет Стархит.

Ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая уже 32 года радует зрителей своими шутками. Она сдержанный человек и серьезно рассуждает о семейных ценностях.

Но новость о свадьбе Евгения Петросяна с молодой любовницей Татьяной Брухуновой ее застала врасплох.

«Я жалею девушек, которые решились на такой шаг. А что про мужиков говорить: им уже пора улетать на небо», — заявила Дубовицкая, намекая на Петросяна.

Что касается брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина, то юмористка называет его показательным.

«Очень редко такое бывает, дай Бог каждому», — добавила она.

Телеведущая Лера Кудрявцева попыталась пошутить над Региной Дубовицкой в своей программе и якобы зачитала письма от людей, среди которых якобы оказалась некая Елена С.

«Мой муж ушел к молодой! Что делать?», - спросила она ответа у звезды.

«Елене С я ничего посоветовать не могу. Думаю, что ей сейчас стало легче жить на свете. Всего самого лучшего», - с сарказмом ответила Дубовицкая.

Ранее мы писали, что Татьяна Брухунова на днях намекнула своим подписчикам о тайной свадьбе. Дело в том, что женщина опубликовала на своей странице фото свадебного букета - эффектные белые пионы на дамском столике.

А на выходных скандально известная пара, вероятно, отмечала какой-то семейный праздник. 30-летняя супруга комика приготовила по такому случаю торт-сметанник «Нежность».

Позже мы сообщали о том, что Татьяна Брухунова набросилась на поклонников после появления слухов о тайной свадьбе с Петросяном.

«Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины желаю крепкого здоровья и счастья!», — написала Татьяна в своем Instagram.

В комментариях под публикацией случилась словесная перепалка. Одна из подписчиц Татьяны спросила, что же случилось.

Ей ответила другая интернет-пользовательница: «Татьяна вышла замуж за Петросяна». На что Брухунова довольно резко ответила: «Вы так уверенно пишите об этом, словно свечку держали».

Напомним, любовница Петросяна оказалась владелицей элитного имущества.

Как сообщала Politeka, фанатов напугало новое фото Петросяна, чья любовница ждет ребенка.

Также Politeka рассказывала, что у Петросяна нашелся наследник «на стороне».