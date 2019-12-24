7-ми месячный малыш Арчи влюбил в себя весь мир
Как передает Politeka.net, в Твиттере на странице благотворительной организации Тhe Queen's Commonwealth Trust, президентом и вице-президентом которой являются герцоги Сассекские, появилась праздничная открытка четы. Фото моментально разнесли по сети - и не удивительно, ведь на главном месте в кадре - маленький сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи. Так, малыш подполз к объективу на четвереньках и мило закусил губу. В это время на заднем фоне счастливые родители искренне улыбаются, глядя на малыша. Так как это не просто фото, а "гифка", так что в кадре использована анимация - светящиеся огоньки.
"Просто поделимся наймилейшей рождественской открыткой от нашего президента и вице-президента, герцога и герцогини Сассексской. Всем счастливого Рождества!", - подписан пост на странице организации.
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Комментирующие взорвались комплиментами королевской семье, Арчи собрал наибольшее количество восторженных откликов.
"Король Арчи даже унаследовал прикус губы своего отца. Поберегитесь, дамы, растет настоящий королевский сердцеед"
"Король Арчи "украл" все шоу! 😍😍"
"Они такие милые - все, но король Арчи забирает приз 🥰🥰🥰"
"Ему не нужна "грудь мамы". Он настоящий принц (очаровашка) ❤"
"Это такая трогательная новогодняя открытка. Я так рад видеть, что герцог и герцогиня Сассекс (и Арчи) счастливы, здоровы, процветают и наслаждаются своим праздником в окружении своих любимых. #MerryChristmas и счастливых праздников для семьи Сассекс."
"Он пытается обнять камеру?"
"Как будто он хочет поцеловать кого-то"
"Как приятно видеть короля Арчи! Этот ребенок принесет славу семье и миру! В то время как его имя было объявлено в Виндзорском замке, над замком появилась радуга, что является хорошим предзнаменованием. 🥰"
Ранее мы сообщали, в сеть слили рождественскую открытку герцогов Кэмбриджских. В кадре Кейт Миддлтон, принц Уильям и трое их детей.
Глава семейства с годовалым Луи сидит на старом мотоцикле с коляской, Кейт стоит по правую руку от принца, а его старший 6-летний сын Джордж - по левую, 4-летняя Шарлотта устроилась в коляске.
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