7-ми месячный малыш Арчи влюбил в себя весь мир

Как передает Politeka.net, в Твиттере на странице благотворительной организации Тhe Queen's Commonwealth Trust, президентом и вице-президентом которой являются герцоги Сассекские, появилась праздничная открытка четы. Фото моментально разнесли по сети - и не удивительно, ведь на главном месте в кадре - маленький сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи. Так, малыш подполз к объективу на четвереньках и мило закусил губу. В это время на заднем фоне счастливые родители искренне улыбаются, глядя на малыша. Так как это не просто фото, а "гифка", так что в кадре использована анимация - светящиеся огоньки.

"Просто поделимся наймилейшей рождественской открыткой от нашего президента и вице-президента, герцога и герцогини Сассексской. Всем счастливого Рождества!", - подписан пост на странице организации.

Комментирующие взорвались комплиментами королевской семье, Арчи собрал наибольшее количество восторженных откликов.

"Король Арчи даже унаследовал прикус губы своего отца. Поберегитесь, дамы, растет настоящий королевский сердцеед"

"Король Арчи "украл" все шоу! 😍😍"

"Они такие милые - все, но король Арчи забирает приз 🥰🥰🥰"

"Ему не нужна "грудь мамы". Он настоящий принц (очаровашка) ❤"

"Это такая трогательная новогодняя открытка. Я так рад видеть, что герцог и герцогиня Сассекс (и Арчи) счастливы, здоровы, процветают и наслаждаются своим праздником в окружении своих любимых. #MerryChristmas и счастливых праздников для семьи Сассекс."

"Он пытается обнять камеру?"

"Как будто он хочет поцеловать кого-то"

"Как приятно видеть короля Арчи! Этот ребенок принесет славу семье и миру! В то время как его имя было объявлено в Виндзорском замке, над замком появилась радуга, что является хорошим предзнаменованием. 🥰"

Ранее мы сообщали, в сеть слили рождественскую открытку герцогов Кэмбриджских. В кадре Кейт Миддлтон, принц Уильям и трое их детей.

Глава семейства с годовалым Луи сидит на старом мотоцикле с коляской, Кейт стоит по правую руку от принца, а его старший 6-летний сын Джордж - по левую, 4-летняя Шарлотта устроилась в коляске.

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