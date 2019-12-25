Папарацци застали артистку, когда она совсем не ожидала

Американскую рэп-исполнительницу Карди Би (Cardi B) застали в совершенно неприглядном виде

Назойливые папарацци постоянно следуют за звездами и американская певица не стала исключением, пишет Рoliteka.net. Так, некоторое время назад артистку сфотографировали на шопинге в Майами.

Карди Би была без косметики, шлепанцах и в коротком платье, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Американскую рэпершу нельзя узнать без макияжа.

Звезда ходила по магазинам, а также с кем-то активно общалась по телефону.

Фото моментально разлетелись по интернету, и были также обнародованы в одной из русскоязычных групп, где высказали свое мнение по поводу внешности Карди.

За несколько часов публикация собрала более 1000 лайков.

"Капец", "подумала какая то мигрантка из Сирии", "Такие все здесь все красавицы и красавцы откоментили🤦‍♀️", "вот это когти 😂😂😂 как она с ними живет? 😣", "Зато в платке....🤦‍♀️😏", "Капец! Только людей пугать 💩", "У **пы своя жизнь😂", "Попа живет своей самостоятельной жизнью", "Это вообще транс или женщина?", "Что с её попой? 🤔😦", "Это ещё кто", "Проще надо быть, люди❕ Ей же не ходить вечно в золоте, шубах и каблах. Она тоже обычная, как и все тут комментирующие", "В жизни бы не узнала,если бы не татуировки", "Надеюсь у неё реально хороший голос😏", "Без штукатурки, совсем другой человек 😬", "😱Что ж она такая страшная", - написали пользователи сети.

Напомним, летом Карди Би опозорилась во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

На артистке порвался костюм при чем в самом пикантом месте — на пятой точке. Известно, что рэперша вышла на сцену в сверкающем разноцветном комбинезоне, который плотно облегал ее тело. Когда она танцевала, повернувшись спиной к зрителям, костюм порвался посередине.

Вскоре певица переоделась в белый халат, из-под которого виднелось ее нижнее белье, и продолжила шоу.

Ранее сообщалось, что Cardi B надела на Хэллоуин белоснежный, очень короткий и с откровенным декольте халат медсестры. Стоит отметить, что наряд подчеркивал фигуру рэперши.

Напомним, что костюм треснул на пятой точке: популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза

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