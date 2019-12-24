Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими фото из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов, сообщает Politeka.

Несколько дней назад Анна представила на странице в Инстаграм серию кадров в новом стиле. Так, MARUV показала себя с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза ничего другого.

Тогда комментаторы пришли в бурный восторг от перемен звезды. По словам некоторых пользователей сети, она даже стала похожа на Мальвину, другие - на Лилу из фильма "Пятый элемент", а третье - на Смурфа.

После Анна решила подогреть интерес к своей персоне и выставила в разделе Стори серию видео, снятых во время тренировки. Анна показала чудеса пластики и мастерство акробатики. Тренируясь на нереально высоких каблуках, девушка показала также и заметно похудевшую фигуру в черном обтягивающем костюме, подчеркнувшем ее формы.

Также ранее звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта.

Отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках. Девушки позировали не только в латексных костюмах, но еще и дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем.

Во время действительно откровенного выступления также видно, что многие из девушек были без белья, тонкие костюмы выгодно при этом подчеркнули их формы.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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