Популярная телеведущая и артистка Анфиса Чехова взволновала сеть новым фото, на котором она позирует в пустыне в восточном наряде

Как пишет Politeka.net жаркое фото она обнародовала на своей странице Instagram.

Снимок был сделан, когда знаменитость отдыхала в одной из арабских стран, а именно в Омане.

Телеведущая предстала в образе восточной царицы и выбрала платье почти такого же типа, как у Хюррем Султан из сериала «Великолепный век». Кроме того, Чехова поделилась новым стихом собственного творения.

Фолловеры пришли в восторг от образа и стиха.

«Невероятно красиво и стих и фото)) 😍😍», «Фотография классная) такая восточная)», «Страсть во плоти», «Не всем понять,но испытав этот прекрасный кошмар, понимаешь что оно того стоило!», «Фото просто без слов🤩и стих бомба. Любим вас», «Какое страстное получилось. Ух!!!», «Богиня с даром мудреца❤️», «Божественно!», «Песочная принцесса🌸», - пишут в сети.

Как сообщалось ранее, 42-летняя российская ведущая Анфиса Чехова поразила внешним видом на отдыхе в одной из арабских стран.

Звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом, созданном из разных кусочков отснятого материала отдыха в Омане. Анфиса показала себя такой, какая она есть на самом деле, причем не всегда с макияжем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Оманские приключения... 🐫 🐪 10 фактов об Омане, которые вы хотели знать и не боялись меня спросить", - написала в соцсети Чехова.

По ее словам, Оман числится второй по безопасности страной в мире. На первом месте стоит Финляндия.

"Оманские мужчины сильно отличаются от арабских мужчин из ОАЭ, и Египта. Они не высокомерны и не задирают нос, как дубайские мужчины, не наглые и не приставучие, как египетские. Они скромные, обходительные, дружелюбные и очень хорошо воспитанные", - добавила Чехова в своем посте.

Ведущая призналась, что влюбилась в эту восточную страну.

"В Оман, просто невозможно не влюбиться! Это было одно из лучших Путешествий в моей жизни!", - подытожила знаменитость.

Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд