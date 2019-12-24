Скандальная телезвезда Ольга Фреймут похвасталась отдыхом на заграничном курорте

Известная украинская ведущая также пополнила ряды отдыхающих звезд и поспешила поделиться со своими поклонниками приятным моментом.

Сейчас знаменитость отдыхает в Арабских Эмиратах, пишет Politeka.net

Так, на своей instagram-страничке Фреймут попозировала в белоснежной одежде в обнимку со своим супругом Владимиром Локотко на фоне красивого морского пейзажа.

Отметим, что Оля Фреймут - одна из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Телезвезда прославилась благодаря шоу "Подъем" на Новом канале.

В начале "десятых" она вела его вместе с Александром Педаном и Сергеем Притулой. Этот состав телешоу не раз называли легендарным. После успеха в "Подъеме" Оля стала ведущей шоу "Ревизор", в рамках которого она путешествовала по разным городам Украины и показывала состояние ресторанов и гостиниц, оценивая по международным стандартам качества.

Ранее сообщалось, что Фреймут угодила в новый скандал. Общественный активист Артем Осипян, который является представителем Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МОЗ Украины сообщил о крайне возмутительном поведении ведущей Ольги Фреймут.

«Телеканал «Интер» и проект Ольги Фреймут — это шлак, дно телевиденья. Они пытаются сделать шоу, но им не интересна правда про наркотики и статистику в Украине. Они делают деньги на скандалах и интригах. Простите, но я таким не занимаюсь. И я бы не хотел, чтобы в эфир вышли кадры с моим участием», — заявил Осипян на своей странице в Facebook

Напомним, Фреймут восхитила полуголым фото с пляжа и похвасталась фигурой

А еще Politeka сообщала, что Фреймут с младшей дочерью покорила своих фанатов

Также Politeka сообщала, что Фреймут взорвала сеть фото с молодой красавицей-сестрой