Популярный испонитель Эд Ширан ошарашил поклонников своим решением

Об этом звезда написала в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

Эд Ширан, которому удалось стать артистом десятилетия в Великобритании, объявил об уходе со сцены.

Помимо этого, популярный исполнитель решил уйти из социальных сетей, чтобы устроить себе "длительный отпуск".

Эд Ширан добавил, что без каких-либо перерывов выступал и ездил с концертами с 2017 года. И сейчас он решил взять "передышку", чтобы посвятить свободное время путешествию по миру и чтению книг.

«Меня не будет в социальных сетях до тех пор, пока не придет время вернуться», — заявила звезда.

Популярный певец Эд Ширан не назвал приблизительный отрезок времени, на который хочет взять паузу. Но исполнитель утешил своих поклонников и пообещал вернуться на сцену с новой музыкой.

«Увидимся, когда увидимся», — резюмировал артист десятилетия в Британии в своем Facebook.

Ранее мы сообщали о том, что известный певец Эд Ширан рассказал о своем психическом заболевании. По его словам, он чувствует себя слишком встревоженным от собственной популярности.

28-летний исполнитель поделился, что сократил круг общения до четырех человек из болезни. Ему также пришлось избавиться от мобильного телефона.

Даже во время прогулки Ширан чувствует себя неловко, особенно если сторонники хотят с ним сфотографироваться. Поэтому сейчас звезда почти не выходит на улицу, чтобы не контактировать с людьми.

Также мы рассказывали о том, что Эд Ширан стал артистом десятилетия в Великобритании. Музыканту удалось установить рекорд британского чарта с наибольшим количеством хитов (12), которые добрались до первого места.

Более того, Эд Ширан может похвастаться наилучшим результатом в чарте альбомов и самым большим количеством недель, проведенных на первом месте чарта (79) с 2010 по 2019 год.

Напомним, Эд Ширан впервые рассказал о страшной болезни.

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Также Politeka писала, что Эд Ширан удивил всех необычным поступком.