Наташа Королева нарвалась на критику пользователей сети, когда продемонстрировала свой новый образ

Как сообщает Polteka.net, российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которая уже давно живет и работает в России часто ошеломляет публику: как своими слишком откровенными нарядами, так и смелыми выходками.

Кроме того, она активный пользователь сети Instagram, там она частенько радует поклонников новыми снимками и видео из своей повседневно жизни и концертной деятельности. Но последние новинки от звезды вызвали негодование у ее поклонников.

Так, певица показала совместное видео с дизайнером Татьяной Мельник, продемонстрировав "боевой раскрас". При этом заметно, что ее губы очень сильно распухли, словно после "уколов красоты".

При этом Королева неоднократно настаивала на том, что выступает за естественную красоту и божилась, что у нее все свое. Она клятвенно заверила журналистов и поклонников, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов.

Пользователи сети не смогли сдержаться, чтобы не прокомментировать изменения на лице Королевой. Комментаторы считают, что такие губы делают артистку похожей на пластиковую куклу. Правда стоит отметить, что были среди них те, кто восхищался внешним видом Королевой.

"Просто противно смотреть. Зачем? Вроде умные...", "Ужас 👎 наташе подходит когда она скромная и волосы распущенны а так как клоун", "И вот это волосы поправлю, глаза томные, ну и губы вперёд как хобот😂😂😂😂 ", "Яркий пример,когда даются деньги, а взамен отбирается ум", "Губище страшные".

Также ранее сообщалось, что в своем микроблоге в Инстаграм муж Колоевой, известный под сценическим псевдонимом как Тарзан, поделился свежим роликом, сделанным на сцене в ресторане (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Так, Глушко, широко улыбаясь заснял себя на фоне девушек, играющих на различных музыкальных инструментах. Видно, как Сергею нравится все, что происходит на сцене - неподдельные эмоции.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности.

Как сообщала Politeka, Тарзан изменился до неузнаваемости, Наташа Королева не сдержалась: «отвратное зрелище».