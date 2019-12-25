Муж российской певицы Наташи Королевой танцор Сергей Глушко, который выступает под псевдонимом «Тарзан» показал, как весело отжигает на вечеринке

Как пишет Politeka.net, жаркие кадры шоумен выложил в своем микроблоге в Инстаграм.

На фото Тарзан, прикрывшись белой простыней, танцует с другими мужчинами и женщинами.

«Фотоотчет с конференции по обмену энергией с женским населением😊😉🌹», - подписал серию снимков артист.

В комментариях пользователи сети посочувствовали Наташи Королевой, предположив, что ей такое не очень приятно будет смотреть. Однако многие оказались в восторге от вечериники, отметив, что Тарзан-красавец и это не смотря на возраст. (артисту уже 49 лет).

«Ох бедная Наташа, я б от ревности взорвалась 😁👍», «Ёмаё, так он же голый голисенький! Ужасть!! 😉а я то дурочка думала, что они хоть у стрингах пляшуть под этими тряпочками😄»,

«Интересно посмотреть на реакцию Сергея, если Наташа прыгала голая на чужом мужике!?», «Наташа, "молотит" тоже очень лихо, « Глушко уже поднадоел с такими фото», «Серега-красава, не скажешь, что скоро полтинник стукнет» - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, как Тарзан засветился в горячем видео с актрисой Эвелиной Бледанс, которая уселась ему на шею. Бодибилдер таким образом разминался - то поднимаясь, то опускаясь вместе с Бледанс на шее. Во время происходящего звезды шутили, и говорили о том, что сначала она будет сверху, а потом поменяются местами. Комментирующие предположили, что Наташе Королевой будет не столь весело смотреть на это видео, как Тарзану и Бледанс. Некоторые даже предположили, что Сергею достанется от жены за такое развязное поведение.

Также мы рассказывали, Сергей Глушко поделился соблазнительным снимком в сети, на котором он предстал в полуобнаженном виде. Танцор играет бицепсами перед объективом, а изюминкой кадра стало то, что он даже приспустил штаны. Поклонницы засыпали Тарзана восторженными комментариями, завидуя Королевой.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности.

Как сообщала Politeka, Тарзан изменился до неузнаваемости, Наташа Королева не сдержалась: «отвратное зрелище».