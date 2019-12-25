Украинская модель Алена Омович, которую прозвали "украинской Кардашьян", знает и умеет, как будоражить воображение фанатов
Как сообщает Politeka, девушка опубликовала в своем Instagram фото, на котором демонстрирует главную свою гордость.
Модель без тени смущения позирует в трусах и белом гольфе, который сильно обтянул ее выдающуюся грудь.
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Известно, что красотка Омович является успешной блогершей, которая активно ведет свою страницу, где рекламирует всевозможные товары. За умение преподнести себя, а также предпринимательскую жилку ее прозвали "украинской Кардашьян".
Ранее мы рассказывали о том, что девушка поделилась откровенным фото из Парижа, куда летала вместа с любимым мужчиной. На балконе на фоне Эйфелевой башни девушка позировала в черном прозрачном белье, которое совершенно ничего не скрывало.
Некоторые подписчики осуждают девушку за увлечение откровенными фото, а также тем, что она изменила формы с помощью пластических операций, однако она предпочитает не обращать внимания на злопыхателей и наслаждается молодостью и красотой.
Свой 25-й день рождения Алена отметила в столице Франции, получив огромный букет красных роз.
Мы также рассказывали, что украинская Кардашьян поразила поклонников огромной грудью и тонкой талией. Девушка опубликовала фотографию, на которой позирует в телесном комбинезоне.
Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.