Самая спортивная красотка «Квартала 95» завела публику новым откровенным кадром
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала». Так на новом опубликованном фото, Екатерина Никитина позирует в дерзком мини.
Черный, но вместе с тем броский блестящий наряд, состоящий из пиджака и шорт или юбки – очень понравился артистке и она выбрала его для выхода на сцену. Образ дополнили черные чулки и распущенные волосы актрисы-комика.
Девушка позирует у рояля – улыбается, подняв одну ногу к верху и показывая указательным пальцем руки вверх. Поклонники нахваливают артистку – пишут, что у нее стройные ножки и она мега-позитивный человек.
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Напомним, ранее во время шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:
«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.
Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:
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«Ого и такое бывает…»
Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.
Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.
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