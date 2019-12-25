Самая спортивная красотка «Квартала 95» завела публику новым откровенным кадром

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала». Так на новом опубликованном фото, Екатерина Никитина позирует в дерзком мини.

Черный, но вместе с тем броский блестящий наряд, состоящий из пиджака и шорт или юбки – очень понравился артистке и она выбрала его для выхода на сцену. Образ дополнили черные чулки и распущенные волосы актрисы-комика.

Девушка позирует у рояля – улыбается, подняв одну ногу к верху и показывая указательным пальцем руки вверх. Поклонники нахваливают артистку – пишут, что у нее стройные ножки и она мега-позитивный человек.

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Напомним, ранее во время шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:

«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.

Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:

«Надо же как колбасит…»

«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»

«Ого и такое бывает…»

Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.

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#П’ятниця13 На всіх діє по різному)🤪 . Сьогодні Кубок Президента!🏆 Скоро нові ефіри Жіночого кварталу!🎀 А я з’їхали з глузду 😂 Всім гарних вихідних! Посміхайтесь частіше ⚡️🤘🏻 . . Який образ Вам більше сподобався?😈😅😂 1-9?⬇️ Пишіть в коментар ♥️ . . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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