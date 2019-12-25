Артистка часто показывает себя во всей красе и еще чаще – при минимуме одежды

Самая спортивная красотка «Квартала 95» завела публику новым откровенным кадром

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала». Так на новом опубликованном фото, Екатерина Никитина позирует в дерзком мини.

Черный, но вместе с тем броский блестящий наряд, состоящий из пиджака и шорт или юбки – очень понравился артистке и она выбрала его для выхода на сцену. Образ дополнили черные чулки и распущенные волосы актрисы-комика.

Девушка позирует у рояля – улыбается, подняв одну ногу к верху и показывая указательным пальцем руки вверх. Поклонники нахваливают артистку – пишут, что у нее стройные ножки и она мега-позитивный человек.

Напомним, ранее во время шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:

«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.

Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:

«Надо же как колбасит…»

«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»

«Ого и такое бывает…»

Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

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