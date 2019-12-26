Артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле во время подготовки к очередному выступлени.. Так, Каролина опубликовала серию фото и видео, на котором позирует в золотистом полупрозрачном наряде с новой стрижкой.

Новый имидж звезды заметно омолодил её, однако не совсем удачно. Во время фотосессии с детьми артистка выглядела несколько неестественно и даже недовольно - холодная улыбка выглядела не слишком привлекательно.

Также Каролина опубликовала фото, на котором позирует в обычной уличной одежде.

Так, певица позировала в утепленной дубленке, джинсах бойфрендах, массивных ботинках и шапке. В целом образ оказался совершенно непохож на тот, который демонстрирует Каролина в Инстаграм. Обычно звезда предпочитает блестящие наряды с огромными разрезами или же молодежный стиль, под стать образу своего молодого возлюбленного – Егора-Глеба.

Поклонники принялись сразу же комментировать новый пост в Инстаграме певицы:

«И вам хорошего дня ♥️😘», «Добротная !», «Взаимно❤️Отличного настроения!❤️😗», «Спасибо и Вам всего хорошего!😍», «Привет золушка», «Красоточка)», «О , вы до сих пор в Турции», «И тебе прекрасного настроения», «Прекрасного дня тебя 👍супер певица💖», «Каролина ,вы безупречная 😻», «Красотка !Взаимно 😘 море улыбок вам сегодня и радости❤️❤️❤️».

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