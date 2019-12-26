Артистка нечасто показывает себя в откровенных нарядах, но сделала исключение...

Самая голосистая красотка «Квартала 95» порадовала публику новым откровенным кадром

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram-публикации. Так на одном из новых опубликованных фото, Вера Кекелия позирует в вечернем платье, усыпанном блестками и с открытой спиной. Образ дополнила белоснежная накидка, как боа, только меховая.

На другом - бельевом варианте коктельного платья, которое артиска "заприметила" еще с осени, также открыта спина, артистка стоит, как и на первом снимке, в полуоборота и пронзительно смотрит в объектив камеры.

Стильная укладка, алая помада на устах - девушка выглядит преркрасно, и, видимо, решает, какой же из нарядов выбрать к новогодним празднованиям. Смело можно сказать, что и один, и другой образы подходят для новогодней вечеринки.

Напомним также, другая участница "Женского квартала" Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:

«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.

Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:

«Надо же как колбасит…»

«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»

«Ого и такое бывает…»

Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.