Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Так, она предстала перед фанатами в белом пиджаке на голое тело с откровенным декольте. Образ артистка дополнила ярким макияжем с привычной укладкой и массивными серьгами серебряного цвета в форме рыбки.

На снимке Светлана нежно держит за гриву породистую лошадь.

"Я обожаю белый, чистый цвет. А ты?" - подписала звезда фото.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное:

«Обожаю белый и черный🕊🖤», «Вы безупречная, Я люблю Вас и обожаю», «Лошадь изабеловой масти. Где тут белое нашли?», «Белый чистый первый 😏», «Да, особенно свой белый медицинский халат», «я мечтаю о белом платье с рукавами фонариками 😌», «А мы Вас! ❤️», «Наконец то нашла достойного Мужика 🌹💛💙😎 Совет да Любовь 💓 что тут ещё скажешь 🥁🥁🥁💋», «Офигеть🔥🔥🔥😍😍😍 Шикарная фотография💋.... Вы очень тут обворожительная!».

Также красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором она предстала без одежды, сверкнув идеальными формами. Так, на певице черный сдельный купальник.

Светлана приняла пикантную позу для удачного кадра: она выгнула спинку, соблазнительно выпятив свою "пятую точку", одну руку подняла вверх, дотронувшись до колонны, а другой смущенно прикрыла глаза.

"Мы строили этот сказочный дом И логики не давалась любовь ........ (продолжай....)

#сказочныйдом #soldout", - подписала снимок звезда.

Комментирующие пришли в неописуемый восторг от горячего кадра, засыпав певицу восторженными откликами.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.