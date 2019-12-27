У 61-летней певицы Мадонны начались проблемы с бывшим мужем, Гаем Ричи

Несколько дней назад звезда отменила свой концерт "X tour" в Майами всего за два часа до выступления.

Вероятной причиной назвали ходатайство бывшего мужа Мадонны Гая Ричи по факту того, с кем дети проведут Рождество. Сейчас у пары идет война за то, где будет жить их общий родной сын, Рокко, и приемный, Дэвид.

Как говорит Гай, Мадонна не придерживается условий их бракоразводного процесса и вопросов опеки над детьми. Поэтому он обратился к судье, чтобы поп-звезда подчинилась.

Стоит отметить, что подобный же спор у бывших супругов возник ещ в 2015 году. Тогда Рокко приказали вернуться к Мадонне, чтобы отпраздновать с ней Рождество.

Напомним, недавно Мадонну засняли с 26-летним парнем на балконе.

Фото, сделанные папарацци, мигом разлетелись по сети.

На кадрах знаменитость в простом черном наряде стоит рядом с танцором Ахламаликом Уильямсом. Парень обнимал Мадонну за талию, при этом звезда выглядела довольной, она улыбалась и заглядывала спутнику в глаза.

По информации зарубежных СМИ, отношения между Мадонной и Ахламаликом длятся уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Мадонна показала на что она способна ради того, чтобы провести время с семьей

На своей страничке в соцсети Instagram звезда показала, как проводит время дома после отмены концертов в День благодарения.

"Благодарю за мою семью, друзей и дар музыки, которая всегда объединяет людей! Также за мой диван!", – написала она.

В ролике Мадонна запечатлена лежащей на диване с одной из своих приемных дочерей – двойняшек, в то время как на пианино играет ее старшая приемная дочь Мерси-Джеймс.

Напомним также, что Мадонна в очередной раз продемонстрировала поклонникам, на что способна в своем возрасте.

В социальной сети Instagram певица поделилась видеозаписью со своего концерта, сделанного зрителем в зале.

На записи звезда сидит в поперечном шпагате перед зрителями и сначала стучит микрофоном по сцене, а затем под восторженные возгласы публики начинает петь.

Напомним, Мадонна ошеломила новым видео.

Как сообщала Politeka, Мадонна женила на себе молодого латиноса.

Также Politeka писала, что дочь Мадонны разделась и устроила шоу для взрослых прямо на публике: кадры облетели сеть