Новый имидж звезды заметно омолодил её, однако не совсем удачно

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле во время подготовки к очередному выступлению. Так, Каролина опубликовала серию фото и видео, на котором позирует в золотистом полупрозрачном наряде с новой стрижкой.

Новый имидж звезды заметно омолодил её, однако не совсем удачно. Во время фотосессии с и артистка выглядела несколько неестественно.

«Смотрите замечательный, тёплый концерт Рождество с @gvleps на @1tv!», - написала Лорак под фото, представленном в Инстаграм.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное:

«Каролиночка, а когда, выйдет Ваш дуэт с Марвином?😍», «Дива ❤️», «Шикарный костюм», «Красивое фото!🔥», «Покопаешься в архивах и фото классное найдёшь. с наступающим ,друзья !», «С нетерпением жду каникулы, чтобы смотреть ваши выступления!😻Красотка♥️», «Какая же красивая❤️✨ Хорошего вам дня и побольше позитива!☺️», «Какая же красивая❤️✨ Хорошего вам дня и побольше позитива!☺️».

Также Каролина опубликовала фото, на котором позирует в обычной уличной одежде.

Так, певица позировала в утепленной дубленке, джинсах бойфрендах, массивных ботинках и шапке. В целом образ оказался совершенно непохож на тот, который демонстрирует Каролина в Инстаграм. Обычно звезда предпочитает блестящие наряды с огромными разрезами или же молодежный стиль, под стать образу своего молодого возлюбленного – Егора-Глеба.

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