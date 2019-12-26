Невеста известного украинского политика Павла Розенко продемонстрировала свою худобу
На новом снимке Елена-Кристина Лебедь красуется в эффектном наряде. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так на новом опубликованном мини-видео с новогодними "спецэффектами" в виде фильтров соцсети, телеведущая предстала в местами прозрачной лиловой блузке, длинной, но с ярким принтом юбке, обуви на каблуке и, как обычно, с улыбкой на устах.
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Украсила свой снимок украинская знаменитость пролетающим "снегом" - поклонникам такая фото-миниатюра очень понравилась, они пишут, что девушка украинского вице-премьера Павла Розенко очень эффектная дама и похожа на "снегурочку".
Ранее сообщалось о том, что на новом снимке Елена-Кристина Лебедь красуется в эффектном наряде.
Елена-Кристина Лебедь предстала перед публикой в алом обтягивающем костюме – пиджаке и брюках, а также лиловой, вероятно, шелковой майке. Такой набор «красок» очень к лицу рыжеволосой красавице.
Поклонники, как обычно отмечают стиль телеведущей, ее чрезмерную, как кажется многим, худобу и позитивный комментарий к снимку:
«Друзья, пока чертовый (зачеркнуто) ретроградный Меркурий делает всем нервы🙈, сделаем себе выдыхашечку💃
Афера «Чемоданы, забытые в аэропорту»‼!- активизировалась до неприличия📛
Есть масса сайтов, где продают за копейки такие «потерянные» чемоданы…», - продолжительно подписала новое фото невеста Павла Розенко, рассказав тем самым о новом выпуске своей авторской программы.
Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».
Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».
Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».