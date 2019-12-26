Стиль девушки, как откровенный определить нельзя, но и скромницей ее назвать сложно

Невеста известного украинского политика Павла Розенко продемонстрировала свою худобу

На новом снимке Елена-Кристина Лебедь красуется в эффектном наряде. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новом опубликованном мини-видео с новогодними "спецэффектами" в виде фильтров соцсети, телеведущая предстала в местами прозрачной лиловой блузке, длинной, но с ярким принтом юбке, обуви на каблуке и, как обычно, с улыбкой на устах.

Украсила свой снимок украинская знаменитость пролетающим "снегом" - поклонникам такая фото-миниатюра очень понравилась, они пишут, что девушка украинского вице-премьера Павла Розенко очень эффектная дама и похожа на "снегурочку".

Ранее сообщалось о том, что на новом снимке Елена-Кристина Лебедь красуется в эффектном наряде.

Елена-Кристина Лебедь предстала перед публикой в алом обтягивающем костюме – пиджаке и брюках, а также лиловой, вероятно, шелковой майке. Такой набор «красок» очень к лицу рыжеволосой красавице.

Поклонники, как обычно отмечают стиль телеведущей, ее чрезмерную, как кажется многим, худобу и позитивный комментарий к снимку:

«Друзья, пока чертовый (зачеркнуто) ретроградный Меркурий делает всем нервы🙈, сделаем себе выдыхашечку💃

Афера «Чемоданы, забытые в аэропорту»‼!- активизировалась до неприличия📛



Есть масса сайтов, где продают за копейки такие «потерянные» чемоданы…», - продолжительно подписала новое фото невеста Павла Розенко, рассказав тем самым о новом выпуске своей авторской программы.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».

Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».