Студия "Квартал 95" приготовила настоящий сюрприз для своих поклонников

Так, премьера праздничного "Женского квартала" состоится в субботу 20:15 на телеканале "1+1".

Создатели рассказали о том, что зрителей ждет масса интересного. Так, в одной из миниатюр события будут происходить в лагере Амазонок, куда неожиданно пробрался мужчина, а в другой - будет учавствовать муж Нади Дорофеевой, Владимир Дантес.

Накануне премьеры звезды "Женского квартала" поделились редкими фотографиями и рассказали, в каких образах были на утренниках, и о чем мечтали в детстве.

В частности, Елена Кравец, которую просто не узнать на фото, сообщила:

«Долгое время на утренниках в детском саду я играла Снегурочку, потому что была самой светловолосой в группе. Но потом, когда волосы потемнели, меня «понизили» до Снежинки!».

А другая участница - Ирина Сопонару рассказала, что играла и снежинок и даже цыганок.

По словам звезды, она на утренниках могла сыграть любого, ведь знала текст наизусть.

"Когда кто-то из детей заболевал, я была единственной, кто мог его подменить и прочесть нужную строчку. Поэтому маму часто просили, чтобы я ни в коем случае не заболела на праздники", - поделилась известная блондинка.

Воспитатели говорили: "Если Ирочка заболеет, утренника не будет».

Также звезда "Квартал 95" рассказала, что колядовать родители ей не разрешали, ведь это не было принято в семье.

"Не знаю, может быть, когда-нибудь еще наверстаю упущенное», - рассказала Ирина.

Еще одна артистка "Женского квартала" Ольга Жуковцова поделилась своей историей утренников.

Как отметила артистка, она, зачастую, играла Снежинок, но хотела бы Снежную Королеву или принцессу.

В восьмом кассе ей дали роль разбойницы в "Снежной королеве".

"Помню, что накануне прослушивания всю ночь не спала, репетировала, и режиссер сразу утвердила меня на роль", - рассказала Жуковцова.

Артистка рассказала, что до сих пор верит в Деда Мороза и пишет ему письма с сыном.

"Помню, что очень хотела куклу Барби, но мама мне подарила ее китайскую копию. Поначалу я расплакалась... в итоге так полюбила эту свою китайскую Барби, что даже сшила ей десятки платьев», - рассказала артистка.

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