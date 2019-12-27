Певица Анастасия Кумейко, которая ранее прославилась в группе «Nikita», огорошила рассказом об убийстве отца и издевательствах отчима

Об этом артистка откровенно поведала программе «Зірковий шлях» в на канале «Украина».

Сейчас Анастасия Кумейко успешная артистка, известная по псевдонимом DJ NANA.

«Мне нравится то, что я делаю, как на меня реагирует публика. И я понимаю, что я к этому шла долго. Я росла без отца, мама была в другой стране. Когда мне было 4 года, брату - 2 года, мама с папой развелись. Они жили отдельно. А когда мне было 9 лет, отца убили», - рассказала девушка и добавила, что до сих пор не может простить себе, «что за несколько дней до убийства не поздравила папу с днем рождения».

«Он возвращался домой с работы. И где-то во дворах к нему подошли какие-то ребята, это был 1996 год, как раз разгул беззакония. И произошла драка. Сначала мне сказали, что ему дали по голове, он потерял сознание, и у него была потеря крови. Он умер в больнице от обморожения органов. Потом мне сказали, что это был выстрел. Мне мама рассказывала, что она пыталась добиться истины, кто это сделал, чтобы их посадили. Ее отвел следователь и сказал: «Девочка, не лезь в это дело, оно будет закрыто». И все. Я себе в свою детскую голову вбила, что, если бы я его поздравила, если бы он еще раз услышал, что я его люблю, он бы выжил», - вспоминает Кумейко.

Через нескольок лет после трагедии с отцом у нее появился отчим.

«До этого мы жили в коммунальной квартире, 6 семей. Я помню, как мы делили кусочек колбасы на 4 части. И когда появился отчим, мы переехали сразу в квартиру. И я просто была принцесса. И тут же мне говорят: это ваш водитель и он завтра вас везет в школу. Ах, все. Я надела свою корону и побежала», - говорит певица.

Однако очень скоро всё резко изменилось и девушка стала безмолвным свидетелем домашнего насилия.

По словам певицы, отчим ее не трогал руками, однако он вызывал детей на ковер и начинал психологически уничтожать. Нана призналась, что лишь воспоминания о папе помогли ей пережить сложные периоды жизни и стать такой, как она есть сейчас.

«Он говорит: «Ты что-то хочешь мне сказать?» А я стою и молчу. Что я ему хочу сказать? Ничего. Плюнуть ему в лицо - могла. Но я этого не сделала ни разу. Из-за страха за маму. Поэтому я ничего ему не говорила, шла в комнату. », - откровенно рассказала артистка.

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