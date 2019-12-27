Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала откровенный снимок

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Так на новом опубликованном фото модель предстала перед поклонниками в стильном костюме, состоящем из коротких шортиков и, похоже, что пиджака или кофточки. Продемонстрировала украинская знаменитость наряд, разумеется, в своей неоригинальной, но привлекающей внимание множества мужчин да и женщин тоже манере.

Костюм на модели тусклого оранжевого цвета – очень схож с тем, что украинцы привыкли видеть на киношных заключенных в американских боевиках, волосы свои артистка собрала, при этом она сидит на полу и широко расставила ноги.

«Вишенкой» на этом откровенном условном торте стала демонстрация пышной груди без белья. Модель запечатлена на фото с расстегнутой кофтой, да еще и руки в стороны отвела, чтобы, так сказать, горизонты открылись шире.

Поклонники просто в восторге от увиденного – женщины справляются о контактах пластического хирурга модели, а мужчины пишут, что мечтают о такой красотке, как Алена ночами.

Напомним также, в Instagram-Stories модели ранее появилось короткое видео. На нем девушка раздвинула ноги в стороны и устроила развлечения на постели, изгибаясь в разных позах, а также красотка кривлялась на камеру, показав язык.

При этом на Омович тесная кофта белого оттенка, ткань настолько тонкая, что просвечивает прелести красотки. На ногах спортивные штаны на завязках. Волосы свободно спадают на плечи, а на лице легкий макияж с акцентом на губах.

Ранее мы рассказывали о том, что блогерше очень хочется, чтобы поскорее пришла весна. Об этом она рассказала поклонникам, опубликовав снимок, на котором позирует в откровенном оранжевом костюме без белья, выставив напоказ идеальные формы.

«Скорей весну. Хочу носить этот крутой костюм», – подписала она фото.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.