Звезда показала, как посетила сказочное шоу вместе со своей дочерью Софией

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Лорак показала, как посетила сказочное шоу вместе со своей дочерью Софией. Отметим, шоу Татьяны Навки, точнее, ее героиню, озвучила сама Каролина, чем очень гордится.

Сама звезда радостно позировала с дочерью во время первой презентации, а также фотографировалась с ребенком на специальной фотосессии. Позже в разделе Стори артистка показала, как развлекается во время представления.

До этого Лорак решила показать кадры с выступления с шоу "Дива". Ролик артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На представленных кадрах она позирует на сцене в откровенных нарядах – стильные боди, прозрачные платья и латексные костюмы можно заметить в видео.

«Для вас с любовью! хештегами #интер #шоудива #ukraine», – пишет Лорак.

Поклонники тут же принялись заваливать пост комментариями.

«Снова окунуться в Мир музыки, красоты, волшебного вокала и непревзойденных номеров шоу - лучший подарок ❤️», «Обязательно будем смотреть шикарное шоу Дива Великой певицы Ани Лорак👸⭐️Очень люблю Вас и Ваше творчество 👏🏻❤️🌹», «Красотка! 💋👍❤️😍🔥😚💘💖».

Также днем ранее знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле во время подготовки к очередному выступлению. Так, Каролина опубликовала серию фото и видео, на котором позирует в золотистом полупрозрачном наряде с новой стрижкой.

Новый имидж звезды заметно омолодил её, однако не совсем удачно. Во время фотосессии с и артистка выглядела несколько неестественно.

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