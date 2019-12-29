Люди считают, что у знаменитостей нет проблем, но на самом деле звезды часто впадают в депрессию, что не может не сказаться на их внешности

Некоторые артисты морят себя голодом,чтобы достичь идеальной фигуры. Вот несколько из них:

20-летняя дочь артистов Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, уже снимается в фильмах и стала моделью, пишет graziamagazine. Звезда признавалась, что из-за стресса перестала есть. В результате с 17 лет она борется с анорексией.

Голливудская знаменитость Анджелина Джоли стала очень худой несколько лет назад. Актриса стала терять вес после смерти матери. Звезда лишала себя еды как бы в наказание.

Бывший муж, Брэд Питт, рассказал, что Джоли много раз падала в голодные обмороки. В то время артистка весила всего 40 килограммов.

Сама актриса рассказывала, что пища стала вызывать у нее отвращение после путешествий по голодной Африке.

Бывшую певицу Виктория Бекхэм часто обвиняют в излишней худобе. Но ей все равно на нападки и она упорно оберегает свою фигуру от лишних килограммов.

Американская актриса Тара Рид довела себя до страшного истощения. Звезда специально демонстрирует свои "кости" в открытых платьях.

Актриса Деми Мур всегда выглядела великолепно, однако из-за депрессии довела себя до "нервной анорексии". Это произошло после расставания с актером Эштоном Катчером.

Напомним, Анджелина Джоли вместе с другими артистами фильма "Вечные" провели рождественскую вечеринку.

Актриса появилась на фотографиях вместе с Сальмой Хайек и другими звездами.

Для своего выхода Джоли выбрала черный наряд, демонстрирующем ее спинку и подчеркивающем красивую фигуру, одним словом: "Ух, какая!". Артистка веселилась с коллегами.

Фотографии с вечеринки появились в фан-группах Энджи. Знаменитость общалась с людьми, и судя по снимкам, смогла их развеселить.

Ранее мы писали, что летом папарацци удалось сделать откровенные кадры с отдыха дочери голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз и ее бойфренда.

Снимки влюбленной пары появились в сети. На них Лили-Роуз Депп вместе с 23-летним актером Тимати Шаламе отдыхают и загорают на яхте.

Напомним, фото дочери Деппа и ее парня на яхте взорвали сеть: горячая парочка

Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".

Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.