Министерство культуры Украины дополнило список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны

Как передает Politeka.net, российская актриса Эвелина Бледанс, которая также попала в "черный" список, прокомментировала ситуацию.

"Вы знаете – я по-прежнему не разделяю, где Украина, а где Россия. Я "чайник" в политике и не понимаю, что происходит. Да, я сказала однажды, что Крым никогда не был Украиной – так я от своих слов и не отказываюсь. Я родилась в Крыму, закончила там школу и ни для кого не секрет, что на украинском языке в Крыму разговаривали единицы", - заявила акртиса.

Ранее мы писали, что видео с мужем Наташи Королевой, бодибилдером и танцором Сергеем Глушко и актрисой Эвелиной Бледанс, взорвало сеть.

В своем микроблоге в Инстаграм Тарзан (сценический псевдоним Глушко) поделился жаркими кадрами, когда он делал физическое упражнение, усадив Бледанс себе на шею. Артист приседал, удерживая актрису за ноги.

"У нас просто прически одинаковые, поэтому мы можем сесть друг на друга. Потом меняемся: я внизу, Сережа наверху", - говорит в кадре пышногрудая Эвелина.

"Присяду со штангой, предпочитаю присед с девушками)))Эвелина несмотря на рост и ...объёмные "глаза" ,оказалась очень лёгкой нагрузкой))) да и нагрузкой то ее грех называть!😃 ", - подписал ролик Глушко.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.