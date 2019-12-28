Модель Алена Омович засветила свое идеальное тело без белья

Модель предстала перед поклонниками в, казалось бы, обыкновенном наряде, но Омович не была бы собой, если бы не устроила из рядового кадра пикантный бум. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Так на новом опубликованном фото артистка вся в белом красуется у зеркала - решила сделать сэлфи. Все бы ничего, вот только, топ, в котором она показалась просвечивает, а белье, вот незадача, стройная красавица под него надеть "забыла".

Все анатомические особенности идеальной, как считают многие поклонники модели, груди видно отчетливо. Также модель засветила свою тоненькую талию и подтянутый живот соответсвенно. Яркий макияж на лице "украинской Ким Кардашьян", как говорится, опция по умолчанию.

Ранее на новом опубликованном фото модель предстала перед поклонниками в стильном костюме, состоящем из коротких шортиков и, похоже, что пиджака или кофточки. Продемонстрировала украинская знаменитость наряд, разумеется, в своей неоригинальной, но привлекающей внимание множества мужчин да и женщин тоже манере.

Костюм на модели тусклого оранжевого цвета – очень схож с тем, что украинцы привыкли видеть на киношных заключенных в американских боевиках, волосы свои артистка собрала, при этом она сидит на полу и широко расставила ноги.

«Вишенкой» на этом откровенном условном торте стала демонстрация пышной груди без белья. Модель запечатлена на фото с расстегнутой кофтой, да еще и руки в стороны отвела, чтобы, так сказать, горизонты открылись шире.

Поклонники просто в восторге от увиденного – женщины справляются о контактах пластического хирурга модели, а мужчины пишут, что мечтают о такой красотке, как Алена ночами.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka,украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.