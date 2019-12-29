Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях
Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.
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В этот раз артистка показала лучшие кадры со своего отдыха с дочерью. Как отмечает сама артистка, она устроила немалый праздник с Тильдой, чему была несказанно рада:
«Какой же все- таки красивый был праздник !!))💘 уже несколько лет все самые важные события для моей семьи стилизует и декорирует @shackirovajulia. в какой бы точке мира мы не находились - это всегда сказочно красиво😇Спасибо, Юленька. Отдельное спасибо за крутейший торт от который блистал в унисон с моим платьем. И вам , мои друзья , за нашу атмосферу ❤️».
Пользователи ожидаемо не остались в стороне:
«спасибо !!! И как же это здорово, что она нас связала !!! 🎶», «Это день рождения?», «Что за мелодия?», «Это было круто!👍✌🏼», «Добрый вечер Светочка как жизнь🔥🔥🔥», «День рождения? Когда это было? 😍», «Happy Birthday To You ❤️», «Подскажите, что это за песня?», «Светочка ты умничка и красавится.Желаю еще много-много супер хитов.Супер звезды.🤗🔥❤️», «Ох, двемаши !!!!!! Супер !!!!!!!! Что за божественная музычка сопровождает видео ?».
До этого артистка показала удивительно стройную и подтянутую фигуру на отдыхе со старшей дочерью Евангелиной. Так, Светлана позировала с дочкой, будучи одетой в тоненький купальник из блестящей ткани. Волосы звезды распущены, а сама она довольно улыбалась на камеру.
«ещё немного, ещё чуть чуть ...», – загадочно подписала Лобода серию кадров.
Поклонники не остались рвнодушны «Как будто другая жизнь...», «Как вы красиво смотритесь вместе! Евочка красотка❤️🔥😍».
Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.
Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.
Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.