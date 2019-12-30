Анна показала, как выглядит в необычном наряде в новом дерзком образе

Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

В этот раз звезда решила показать фигуру в пикантном наряде. Артистка позировала в в огромной шубе со звериным принтом, под низом которого заметно платье, больше похожее на ночнушку из шелка, под которой также виден тоненький черный гольф.

Свой наряд Анна дополнила массивнымиб отинками на шнуровке.

Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала во время забавного ролика "Тик-Ток", который сама же и сняла.

Также звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках. Девушки позировали не только в латексных костюмах, но еще и дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем.

Во время действительно откровенного выступления также видно, что многие из девушек были без белья, тонкие костюмы выгодно при этом подчеркнули их формы.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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