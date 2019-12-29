24-летняя украинская певица, переехавшая в Россию, Алина Гросу предстала в роскошном платье и рассказала историю, связанную с ним

Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). Так, она удивила соблазнительным нарядом: черно-белым платьем с эффектной зоной декольте. Идеальные укладка и яркий макияж дополнили восхитительный образ.

По словам Алины, платье - не новое, девушка решила "дать ему второй шанс" и не прогадала. Красавица рассказала, как успешно выступила в нем во время одного из боев, и похвасталась, что ее увидели порядка 60 миллионов зрителей по всему миру.

"ВЧЕРА РЕШИЛА ДАТЬ ВТОРОЙ ШАНС ПЛАТЬЮ🤪🤪🤪 и посетила в нем два захватывающих мероприятия - бои (где между поединками мне выпала честь исполнить свою песню для борцов и гостей вечера, а также в прямом эфире для 60 000 000 человек😱🙈😳😳😳😍), а потом Бал ВЭУ, где можно было почувствовать себя современной принцессой и бездумно отрываться всю ночь🤪 А как вы проводите выходные?))", - написала Гросу в соцсети.

Комментирующие засыпали певицу комплиментами, признаваясь ей в любви. Менее чем за час, кадры артистки лайкнуло больше 3 000 человек.

Ранее мы сообщали, Гросу удивила публику, появившись в белом роскошном платье с пышной юбкой - будто свадебное.

Звезда решила поздравить любимый ею телеканал с днем рождения, о чем сообщила в Инстаграм. При этом артистка представила фото, на котором позировала на фоне логотипа этого телеканала.

Также мы писали, Алина ошеломила сеть, показав себя в пальто и длинной джинсовой юбке. Поклонники окрестили ее "снегурочкой".

«Алиночка, Вам идёт этот образ. Очень приятно смотреть. Милая симпатичная девушка», «Красавица», «Какая ты красивая 😍 Шикарный образ🔥 Сама нежность)🌸 Классные ботинки👍 А у меня новогоднее настроение🎄», « Не переставай улыбаться, твоя улыбка Обворожительна!!!», «Ух ты!Снегурочка💮💮💮🌺🌺🌺🤗🤗🤗Настроение через фото нам передала», - комментировали в сети.

Напомним, что откровенные фото Гросу всколыхнули сеть.

Как сообщала Politeka, Алина уже давно «не пчелка».

Также Politeka рассказывала, что Алина Гросу показала формы через откровенное декольте.