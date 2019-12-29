24-летняя украинская певица, переехавшая в Россию, Алина Гросу предстала в роскошном платье и рассказала историю, связанную с ним
Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). Так, она удивила соблазнительным нарядом: черно-белым платьем с эффектной зоной декольте. Идеальные укладка и яркий макияж дополнили восхитительный образ.
По словам Алины, платье - не новое, девушка решила "дать ему второй шанс" и не прогадала. Красавица рассказала, как успешно выступила в нем во время одного из боев, и похвасталась, что ее увидели порядка 60 миллионов зрителей по всему миру.
Внук Пугачевой показал самые интимные кадры с красавицей-женой: «горячая парочка»
Мама Сердючки поразила внешностью в обычной жизни, личное фото: "Мать моя женщина"
Лорак впервые за долгое время вышла в свет с дочерью, поразив видом: "Лицо подкачало"
MARUV сняла латекс и устроила грязные танцы с девушками, самые горячие кадры: «Жесть!»
"ВЧЕРА РЕШИЛА ДАТЬ ВТОРОЙ ШАНС ПЛАТЬЮ🤪🤪🤪 и посетила в нем два захватывающих мероприятия - бои (где между поединками мне выпала честь исполнить свою песню для борцов и гостей вечера, а также в прямом эфире для 60 000 000 человек😱🙈😳😳😳😍), а потом Бал ВЭУ, где можно было почувствовать себя современной принцессой и бездумно отрываться всю ночь🤪 А как вы проводите выходные?))", - написала Гросу в соцсети.
Комментирующие засыпали певицу комплиментами, признаваясь ей в любви. Менее чем за час, кадры артистки лайкнуло больше 3 000 человек.
Ранее мы сообщали, Гросу удивила публику, появившись в белом роскошном платье с пышной юбкой - будто свадебное.
Звезда решила поздравить любимый ею телеканал с днем рождения, о чем сообщила в Инстаграм. При этом артистка представила фото, на котором позировала на фоне логотипа этого телеканала.
Также мы писали, Алина ошеломила сеть, показав себя в пальто и длинной джинсовой юбке. Поклонники окрестили ее "снегурочкой".
«Алиночка, Вам идёт этот образ. Очень приятно смотреть. Милая симпатичная девушка», «Красавица», «Какая ты красивая 😍 Шикарный образ🔥 Сама нежность)🌸 Классные ботинки👍 А у меня новогоднее настроение🎄», « Не переставай улыбаться, твоя улыбка Обворожительна!!!», «Ух ты!Снегурочка💮💮💮🌺🌺🌺🤗🤗🤗Настроение через фото нам передала», - комментировали в сети.
Напомним, что откровенные фото Гросу всколыхнули сеть.
Как сообщала Politeka, Алина уже давно «не пчелка».
Также Politeka рассказывала, что Алина Гросу показала формы через откровенное декольте.