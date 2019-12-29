Актриса Эвелина Бледанс прихвастнула жаркими фото

Уже немолодая артистка продемонстрировала отменную физическую форму. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Эвелины Бледанс.

Так на новой опубликованной ею подборке фото, Бледанс позирует в бассейне на белом надувном драконе. Открытый раздельный купальник с верхом на шнуровке - прекрасно сел на стройной артистке.

Поклонники перед новым годом "удостоились" целой серии опубликованных откровенных снимков от актрисы - на кадрах видны очертания и не только ее груди, стройные ноги, подтянутый живот артистки. Единственное, что "выдает" возраст Бледанс, а ей не мало, не много, 50 лет, так это ее лицо - как ни крути, но даже при наличии средств, должного ухода и не исключено, что пластики - ангельского молодого личика без морщин уже не получится.

Но поклонники все равно пишут о неувядающей красоте артистки и отдают ей должное - не каждая женщина так превосходно выглядит в уже солидном возрасте.

Ранее мы писали, Бледанс похвасталась кадрами в белом купальнике. Пышная грудь еле-еле уместилась в чашечках. От такого невозможно отвести взгляд.

«Красоточка!», «Неплохо,неплохо. И Эвелина смотрится и пляж и шикарное море», - писали в комментариях.

Также мы сообщали, Бледанс прокомментировала то, что попала в Украине в "черный список". Министерство культуры увеличило перечень деятелей культуры "нон-грата" в нашей стране.

"Вы знаете – я по-прежнему не разделяю, где Украина, а где Россия. Я "чайник" в политике и не понимаю, что происходит. Да, я сказала однажды, что Крым никогда не был Украиной – так я от своих слов и не отказываюсь. Я родилась в Крыму, закончила там школу и ни для кого не секрет, что на украинском языке в Крыму разговаривали единицы", - заявила она.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.