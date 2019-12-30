Принц Гарри и его жена Меган Маркл будут отмечать Новый год в роскошном особняке, который принадлежит одному из российских олигархов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на иноСМИ.

Согласно официальной информации, что Меган и Гарри не вернуться в Англию для встречи Нового года 2020. Не только свое первое Рождество, но и первый Новый год маленький принц Арчи (родился в мае 2019) встретит с родителями и бабушкой в Канаде.

Кроме того выяснилось, что королевская пара последние дни 2019 года проводит в роскошном особняке, стоимость которого оценивают в 10 млн фунтов стерлингов.

Дом расположен в Канаде на берегу океана и владельцем его является российский олигарх, однако не уточняется его имя.

Журналистам удалось выведать у владельца местного магазина-гастронома, что таинственный миллионер из России не живет в доме, а лишь сдает его. И вообще появляется там крайне редко.

По информации издания, скрытный российский олигарх даже заставил своего агента по недвижимости подписать соответствующее соглашение о неразглашении какой-либо информации, однако саму Маркл и принца Гарри такие детали мало интересуют.

В особняке есть всё необходимое для приема королевской семьи. Помимо множества роскошных спален, ванных комнат и парадной столовой здесь есть игровая комната, бар, медиазал и даже дегустационный зал. В гостиной размеще, французский камин XVII века. Из двухэтажной гостиной открывается панорамный вид на побережье. На нескольких акрах ухоженной земли также расположились гостевой коттедж и летний дом.

Также известно, что Меган и Гарри сопровождала огромное количество охраны. По официальным данным, 31 декабря 2019 года Гарри и Меган собираются устроить пышную вечеринку в особняке.

Ранее пресс-секретарь герцогов Сассекских объяснил, почему супруги улетели в Канаду. По его словам, они решили провести там отдых, ведь Маркл жила в этой стране во время съемок в сериале «Форс-мажоры».

«Решение обосноваться в Канаде отражает важность этой страны Содружества для них обоих. Герцог Сассекский был частым гостем в Канаде на протяжении многих лет. Страна также была домом для герцогини в течение семи лет, прежде чем она стала членом королевской семьи. Они хотят разделить дружелюбие канадского народа и красоту местного ландшафта со своим маленьким сыном», – говорится в сообщении.

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