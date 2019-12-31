В этот раз звезда поразила видом перед концертом

Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз звезда поразила видом перед концертом. Светлана спустила с плеч шубу, сверкнув изящным телом. При этом на лице звезды можно заметить яркий макияж, несмотря на то, что кадры звезда представила в черно-белом цвете.

Поскольку ролик и фото Светлана представила в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

Также артистка показала привычное фото с авто, на котором позировала в удобном и стильном наряде – светлых джинсах, разноцветной ветровке и с завязанными в небрежный пучок волосами.

«Еду закрывать монтаж последних программ... и можно будет считать год закрытым🤪хух В Новый год ищи меня на тв🤩🤘😬», - подписала кадр Лобода.

Ранее же артистка показала лучшие кадры со своего отдыха с дочерью. Как отмечает сама артистка, она устроила немалый праздник с Тильдой, чему была несказанно рада:

«Какой же все- таки красивый был праздник !!))💘 уже несколько лет все самые важные события для моей семьи стилизует и декорирует @shackirovajulia. в какой бы точке мира мы не находились - это всегда сказочно красиво😇Спасибо, Юленька. Отдельное спасибо за крутейший торт от который блистал в унисон с моим платьем. И вам , мои друзья , за нашу атмосферу ❤️».

Пользователи ожидаемо не остались в стороне:

«спасибо !!! И как же это здорово, что она нас связала !!! 🎶», «Это день рождения?», «Что за мелодия?», «Это было круто!👍✌🏼», «Добрый вечер Светочка как жизнь🔥🔥🔥», «День рождения? Когда это было? 😍», «Happy Birthday To You ❤️», «Подскажите, что это за песня?», «Светочка ты умничка и красавится.Желаю еще много-много супер хитов.Супер звезды.🤗🔥❤️», «Ох, двемаши !!!!!! Супер !!!!!!!! Что за божественная музычка сопровождает видео ?».

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.