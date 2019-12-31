Знаменитая певица Светлана Лобода продолжает эпатировать публику необычными концертными нарядами
Как сообщает Politeka.net, Светлана Лобода не упускает возможности совместить работу и отдых. Певица часто и много гастролирует и если выпадает возможность насладиться пляжным релаксом или отдохнуть у бассейна – она не отказывает себе в удовольствии.
В этот раз звезда оказалась на сцене, где выгнулась в соблазнительных позах, стоя у микрофона.
Светлана Лобода поделилась с пользователями сети в Instagram умопомрачительным видео, на котором танцует и изгибается, стоя у микрофона. При этом на Лободе надет яркий сияющий костюм необычного кроя. Это серебряное боди-корсет с металлическим отливом, главная изюминка которого - очень длинная бахрома из прозрачной ткани на рукавах, а также рюши в области бедер.
Украинские власти оскандалились новым законопроектом, возмущению нет предела: "Возрождение крепостничества"
Фигуристая дочь Крутого расставила ноги на камеру, лучший ракурс: «жги, детка»
Бесстыжая Каменских залезла на стол и сверкнула прелестями в латексе: "Как дикая пантера"
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Яркий образ дополнили серебряные сапожки и украшение с красным камнем.
Пользователи сети не удержались и начали активно комментировать увиденное видео. Они пришли в полный восторг от него, засыпав Лободу всевозможными комплиментами. Другим комментаторам наряд совершенно не понравился.
"Какая вы неземная красотка💞", "С Новым годом Вас тоже наша прекрасная Светлана!!! Счастья Вам!!!❤️❤️❤️", "Жесть, неудачный костюм 😂", "Очень нравится этот образ🦄🧚🏼♀️🤤🥰 С наступающим Новым годом!!!❤️🎄💫", "Светка ну чего ты ?!будь немного скромнее и тебя все любить будут ❤️💖❤️😘😘😘".
Также ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях.
Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.
В этот раз звезда поразила видом перед концертом. Светлана спустила с плеч шубу, сверкнув изящным телом. При этом на лице звезды можно заметить яркий макияж, несмотря на то, что кадры звезда представила в черно-белом цвете.
Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.
Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.
Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.