Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась своими формами перед пользователями сети, подружки рядом с ней сразу померкли

Как сообщает Politeka.net, Оля Полякова умеет поражать масштабными зажигательными выступлениями и экстраординарными нарядами. Например, на съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!" певица продемонстрировала очень пикантные и яркие образы, подчеркнув свои длинные и стройные ноги, кроме того, она блистала каждый эфир на шоу "Х-фактор" на котором была звездной судьей.

В этот раз она показала снимок в своем личном Instagram на фото она позировала в компании трех подруг.

На свою страничку в Instagram 35-летняя звезда выложила фото, на котором позирует в соблазнительном образе. На снимках можно увидеть артистку в черном ультра-коротком платье с широким поясом, подчеркивающем тонкую талию певицы. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

Ее подруги одеты не менее эфектно на них также наряды в черных оттенках, которые прекрасно им подходят. Три красавицы стоят в модельных позах, выставив свои длинные ноги, словно меряясь, кто из них самый красивый и соблазнительный.

К сожалению многочисленные поклонники украинской певицы не имеют возможности прокомментировать увиденный кадр, ведь его Полякова засветила в своем Stories.

Также ранее сообщалось, что в этот раз Ольга показала стройную фигуру в блестящем золотистом платье с ремнем и массивными украшениями. На лице звезды яркий макияж, а волосы уложены в аккуратную прическу.

Отметим, что в данном наряде певица появилась на съемках очередного эфира песенного шоу 2Х-Фактор».

«Мои дорогие♥️!!! Как вам мой образ? @xfactorstb», – пишет Полякова под новым постом в Инстаграм.

Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.

Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.

Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.