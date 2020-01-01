Герцоги Сассекские опубликовали новое трогательное видео

Известно, что сейчас принц Гарри и его супруга Меган Маркл с сыном находятся в Канаде, пишет Рoliteka.net.

На кадрах представлены яркие моменты жизни королевской четы. Стоит отметить, что начинается видео с фото, где принц Гарри, на фоне голубой воды и холмов, держит сына в смешной шапочке: "Боже, какой милый!" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Счастливый отец радуется и заглядывает в глаза любимому чаду. Скорее всего, фото было сделано на канадском острове Ванкувер.

На самом же видео гецоги показали, чем им запомнился ушедший год. Прежде всего это беременностью и рождением сына, а также заграничными поездками и многим другим.

За 11 часов пост Гарри и Меган собрал более двух миллионов просмотров.

Напомним, принц Гарри и его жена Меган Маркл отметили Новый год в роскошном особняке, который принадлежит одному из российских олигархов.

Дом расположен в Канаде на берегу океана и владельцем его является российский олигарх, однако не уточняется его имя.

Журналистам удалось выведать у владельца местного магазина-гастронома, что таинственный миллионер из России не живет в доме, а лишь сдает его. И вообще появляется там крайне редко.

По информации издания, скрытный российский олигарх даже заставил своего агента по недвижимости подписать соответствующее соглашение о неразглашении какой-либо информации.

Ранее мы писали, что в один из дней отдыха Меган и Гарри захотели вдвоем поужинать в популярном заведении Deep Cove Chalet в Канаде.

Для начала супруги отправили в ресторан охранников, чтобы те заброниловали столик.

Узнав, чьи интересы они представляют, владелец заведения Пьер Коффель

отклонил их просьбу и отказался предоставить столик.

Тогда Гарри и Меган, сохраняя анонимность, сами решили забронировать место для ужина по телефону. Однако хозяин ресторана понял, и снова отказал из-за страха излишней популярности к заведению.

Напомним, Меган Маркл назвали главным трендсеттером 2019 года.

Такой вывод был сделан после изучения поисковых запросов в интернете. Герцогиня Сассекская сильно повлияла на покупательскую активность подобной ее одежды.

Напомним, Меган Маркл хочет "выбить" из звезд миллионы долларов: "амбициозная цель"

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