Новый 2020 год Маргарита Паша начала «правильно»

Так считает сама звездная украинка - Мисс Украина 2019 Маргарита Паша. Так знаменитость опубликовала новые эффектные кадры из спортзала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Маргариты.

На новом видео видна перфектная фигура модели – «стальной» пресс, подкачанные ножки, объемная грудь. Знаменитость предстала пред публикой в сети в минималистическом топике и лосинах, волосы подобрала в хвост и улыбалась, делая сэлфи в спорзале.

Фигуристая красавица буквально заставила обзавидоваться многих женщин, дескать, пока все «нажимают» на оливье и сельдь под шубой – такая роскошная красотка укрепляет свой организм и имеет совершенно потрясающий результат из всего этого.

Откровенные кадры с тренировки заставили многих мужчин открыть рты от удивления и удовольствия, глядя на Маргариту:

«Огонь»

«Шикарная»

«Фигура улет»

Напомним также, ранее 24-летняя «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша дала официальный комментарий по поводу разразившегося скандала насчет украинского языка. Красавица объяснила свою точку зрения о случившемся, обратившись к своим друзьям, а также хейтерам.

По ее словам, скандал раздули специально – «оклеветали завистники». Маргарита отметила, что любит свою страну, в том числе и язык. Она много раз давала интервью на украинском, и почему именно в этот раз ее решили «наказать», недоумевает.

«Я, Маргарита Паша, являюсь гражданкой Украины и очень люблю свою страну. Люблю ее многонациональность и поликультурность. Я никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан. Поэтому официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском (в различных СМИ по-разному трактуют!) языком является абсолютной ложью. Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников!», — пишет Мисс Украина.

Маргарита рассказала, почему отказалась давать интервью Екатерине Осадчей, ссылаясь на сильную усталость.

«В этот день я отказалась его давать по одной единственной причине — плохое самочувствие и переутомление. С первого дня после финала конкурса я ежедневно просыпаюсь в 4:00 утра, так как с 6:00 у меня непрерывно эфиры на украинских телеканалах, фотосессии, интервью, безумное количество мероприятий, где я обязана присутствовать, затем длительные совещания с комитетом конкурса, согласования графиков на следующий день и так до поздней ночи».

Напомним, новая Мисс Украина ответила на нападки из-за пластики: признание поражает.

Как сообщала Politeka, мисс Украина вляпалась в языковой скандал: «Если кого-то не устраивает…».

Также Politeka писала, что новая Мисс Украина оказалась в центре интим-скандала, всплыли неожиданные детали: «Обидно за страну».