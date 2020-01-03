Племянница Софии Ротару, Соня Хлябич (Sonya Kay) опубликовала новый пост, в котором призналась, чем занимается, когда приезжает к родителям в гости

Восходящая звезда предстала на фото, размещенном в Инстаграм, вместе с большеглазым красавчиком - серым котом, пишет Рoliteka.net.

Соня держала его на руках, прикоснувшись лицом к серой шерсти. При этом животное заинтересованно смотрело вдаль. Артистка прижала его к себе и улыбнулась.

"Каждый раз, когда приезжаю домой к родителям, то не могу оторваться от этой милой мордашки! 😍 Я не уверена, но мне кажется, что он так же скучает по мне, как и я за ним! 😇 Мы не можем нарадоваться встречей и играем, как маленькие дети! Причем, во время игры я думаю мы становимся по возрасту одинаковые! 🥰😻", - написала Соня.

За 17 часов пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Как зовут такую милую мордочку? 😻", "Бегемот😂", "Шикарный котик, его надо хорошо бусюкаты!", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, артистка поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в коротеньком кремово-молочном платье с рюшами, перепоясанном широким черным поясом и сексапильных темных босоножках.

Соблазнительный образ дополнили длинные волосы, рассыпавшиеся на плечах, и яркий макияж.

Ранее мы писали, что недавно Соня позировала в салоне красоты. Девушка сделала селфи, демонстрируя свой образ.

Так, певица предстала в черных обтягивающих кофте и джинсах. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру племянницы Ротару.

Завершали образ - длинные волнистые волосы и макияж с акцентом на глаза.

"Ох сегодня насыщенный день был! Все надо было успеть перед Новым Годом и все бегом! 🙈 А как ваши подготовки к Новому Году проходят? 🎄", - написала Соня.

Ранее мы писали, что звезда рассказала в своем Инстаграм о предложении "руки и сердца" и похвасталась кольцом, однако лицо жениха скрыла.

В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» Соня призналась, что ее возлюбленный является хоккеистом и он играет за сборную Украины.

Напомним, племянница Ротару в латексе показала свою главную гордость

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