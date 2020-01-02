Российская актриса Настасья Самбурская угодила в грандиозный скандал

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Настасья Самбурская решила спародировать голое фото беременной американской plus-size модели Эшли Грэм и нарвалась на шквал критики в свой адрес.

На опубликованном фото актриса позирует в такой же позе, как и Эшли.

"Хочу поддержать Эшли Грэм! Ведь это так красиво, бодипозитивно и естественно! Я понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры size plus. Но это всего лишь первый день отпуска, со шведским столом! Так что жду многомиллионные контракты! Рассчитываю на вашу поддержку, друзья!", – говорится в подписи к публикации Настасьи Самбурской.

Но пользователи соцсети не оценили юмор актрисы и разнесли ее поступок. Они уверены, что Настасья Самбурская сделала такой пост из-за зависти и комплексов.

"Вот именно в данном случае-зависть. Даже у жирухи есть мужик и будет ребёнок. А у Самбурской нет ни того ни другого", "С головой все ок?", "Не люблю эту особу. Все ее выходки просто говорят о том, что в детстве была обижена всеми! И родителями и одногодками ! Жалко что ничего хорошего из этого она не взяла", "Вы не любите, когда обсуждают Вас, однако сами ведёте себя таким же образом, обсуждая и осуждая Эшли. Ваше поведение Похоже на комплексы", - пишут они в комментариях под фотографией.

Ранее мы сообщали о том, что известная модель plus-size Эшли Грэм поделилась новым фото, где она беременна.

Знаменитость появилась на черно-белом снимке. Она находится сейчас на последних месяцах беременности и позирует полностью без одежды. При этом Грэм решила прогнуть спину назад и взялась руками за пятки.

Фанаты успели написать много комментариев, но они модели могут не очень понравиться:

"Худшая картина, которую я когда-либо видел", "Почему все думают, что они должны все показывать", "Куда движется мир".

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